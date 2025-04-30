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ليس محمد الشيبي.. الأهلي يخطط للتعاقد مع لاعب بيراميدز

07:12 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    فيستون مايلي وأكرم توفيق
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    فيستون ماييلي
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    فيستون مايلي يعلق على لقطته مع خالد عبد الفتاح
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    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
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    فيستون مايلي
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    فيستون ماييلي
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    فيستون مايلي ومحمد عبدالمنعم
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    فيستون ماييلي
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    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت صحف جنوب إفريقية اليوم الأربعاء، عن وجود اهتمامات جادة لدى مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعي النادي الأهلي لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بنهاية الموسم الجاري وبالتحديد في منتصف يونيو القادم.

وأشار موقع "Soccer Laduma" الجنوب إفريقي، أن هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم اللاعب فيستون ماييلي، بجانب نادي كايزر تشيفز أيضًا".

وذكر الموقع أن اللاعب يمتلك عقدًا مع نادي بيراميدز حتى نهاية الموسم القادم صيف 2026، بجانب أن الفريق المصري عرض عليه تمديد عقده موسمين إضافيين، إلا أن هناك عدة عروض قدمت للاعب في الفترة الماضية بعد تألقه.

وأوضح التقرير أن الأهلي استفسر عن امكانية ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي، ولكن ما سيحسم الأمر هو المقابل المادي الذي سيتم عرضه لأن اللاعب بالفعل يتقاضي راتبًا كبيرًا في بيراميدز كونه أحد الأندية التي تدفع اجورًا ضخمة ليس في مصر فقط بل في أفريقيا.

جدير بالذكر أن مايلي تألق مع بيراميدز في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تمكن من تسجيل هدفين في شباك أورلاندو بايرتس، ليقود فريقه للنهائي ضد صد داونز.

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