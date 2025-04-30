كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، في الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وشهد تشكيل النادي الأهلي لمباراة بتروجيت، عودة نجم الوسط عمرو السولية للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة، تعد الأولى لعماد النحاس كمدير فني للنادي الأهلي، بعد توليه المهمة بشكل مؤقت خلفا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

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