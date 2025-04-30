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محمد شحاتة يفوز بجائزة لاعب شهر مارس داخل نادي الزمالك

06:44 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    محمد شحاتة من تدريبات الزمالك
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    محمد شحاته يحتفل بهدفه
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    محمد شحاته
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كتب - يوسف محمد:

توج محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر مارس الماضي، بناء على تصويت الجماهير.

ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، صورة اللاعب وكتب عليها: "نقدم لكم الفائز بجائزة لاعب شهر مارس بناءً على تصويتكم، تهانينا للمتألق محمد شحاتة".

وشارك محمد شحاتة رفقة نادي الزمالك خلال شهر مارس الماضي، في 3 مباريات ونجح خلالهم في تقديم تمريرة حاسمة.

وتمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، التي شارك فيها شحاتة، أمام كلا من: "مودرن سبورت، سموحة وسيراميكا كليوباترا".

ويذكر أن محمد شحاتة انضم إلى نادي الزمالك، في أغسطس من العام الماضي 2024 قادما من فريق طلائع الجيش.

وشارك صاحب الـ 23 عاما خلال الموسم الحالي بشكل عام رفقة الفارس الأبيض، في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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