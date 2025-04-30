"في دوري الأبطال".. قصة مباراة للأهلي تم إعادتها لسوء الأحوال الجوية

كتب - يوسف محمد:

تشهد مصر اليوم حالة من عدم الاستقرار في الجو، في ظل تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني، مما يؤدي إلى نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

وانتشرت الكثير من التقارير، التي تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بتروجيت، نظرا لسوء الأحوال الجوية، لكن تم الاستقرار في النهاية على إقامة المباراة في موعدها.

وسبق وخاض المارد الأحمر العديد من المباريات وسط ظروف جوية غير اعتيادية وطقس غير مناسب، مما تسبب في إلغاء مباريات للمارد الأحمر من قبل.

ولعل أبرز المباريات، التي تم إلغائها للنادي الأهلي نظرا لسوء الأحوال الجوية، هى مباراة المارد الأحمر أمام نظيره القطن الكاميروني، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

وتعرض الأهلي لموقف صعب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عام 2013 حينما واجه فريق القطن الكاميروني، يوم السبت الموافق 5 أكتوبر من عام 2003، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في اللقاء الذي أقيم في الكاميرون.

وقبل نهاية المباراة بما يقرب من 60 دقيقة، بدأ سقوط الأمطار بشكل قوي على أرضية الملعب، في الوقت الذي كان التعادل السلبي دون أهداف يسيطر على المباراة، ليضطر الحكم الزامبي جاني سيكازوي آنذاك إلى إلغاء المباراة.

وقرر حكم المباراة، آنذاك إعادة المباراة في اليوم التالي وهو يوم الأحد 6 أكتوبر 2013، وسط حالة غضب من لاعبي المارد الأحمر آنذاك الذين كانوا يرغبون في استكمال المباراة، خاصة وأن النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وهي نتيجة مميزة ولصالح الفريق.

وخلال إعادة المباراة يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر من عام 2013، وبالرغم من اعتراض لاعبي المارد الأحمر على إعادتها، إلا أنهم لم يكن يعلمون أن تأجيل المباراة، سيأتي لصالحهم بعدما حسمت المباراة آنذاك بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة العودة من الدور نصف النهائي في هذه النسخة، التي جمعت بين الفريق على ملعب الجونة في ذلك الوقت، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أيضًا، ليصبح الفريقين متعادلين في مجموع المباراتين، قبل أن يحسم المارد الأحمر النتيجة لصالحه في النهاية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من حصد لقب هذه النسخة من البطولة بعد الفوز على أورلاندو بايراتس الجنوب الأفريقي في النهائي.

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