كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غاب عن جلسة التحقيق معه داخل مقر النادي للمرة الثالثة اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو تخلف عن حضور جلسة التحقيق اليوم داخل نادي الزمالك للمرة الثالثة، حيث سبق وتم استدعائه في مرتين من قبل ولكنه لم يتواجد أيضًا".

وبات أحمد سيد زيزو، قرب من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق.

ويرفض صاحب الـ29 عاما، الذهاب إلى مقر نادي الزمالك لحضور التدريبات خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة تجديد تعاقده مع الفريق واقتراب رحيله.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما خاض رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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