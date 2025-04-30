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"للمرة الثالثة".. أحمد زيزو يغيب عن جلسة التحقيق داخل نادي الزمالك

05:37 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
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    زيزو
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا1_Easy-Resize.com
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    زيزو
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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غاب عن جلسة التحقيق معه داخل مقر النادي للمرة الثالثة اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو تخلف عن حضور جلسة التحقيق اليوم داخل نادي الزمالك للمرة الثالثة، حيث سبق وتم استدعائه في مرتين من قبل ولكنه لم يتواجد أيضًا".

وبات أحمد سيد زيزو، قرب من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق.

ويرفض صاحب الـ29 عاما، الذهاب إلى مقر نادي الزمالك لحضور التدريبات خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة تجديد تعاقده مع الفريق واقتراب رحيله.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما خاض رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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