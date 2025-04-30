كتب - يوسف محمد:

يستعد عماد النحاس، لخوض مباراته الأولى كمدير فني للنادي الأهلي، خلفا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، الذي تم الاستغناء عنه عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، حينما يقود الفريق اليوم أمام بتروجيت.

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ عدة أيام وبشكل خاص يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل الجاري، إقالة مارسيل كولر، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف النهائي بنتيجة هدف لكل فريق في القاهرة.

وتولى عماد النحاس، مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة كولر في قيادة الفريق.

وسبق وخاض عماد النحاس العديد من التجارب التدريبية، رفقة أكثر من فريق في الدوري المصري، وهم "أسوان، الشرقية، الرجاء، طنطا، المقاولون العرب، الاتحاد السكندري وطلائع الجيش".

ودائما ما كان الحظ يعاند النحاس، في مبارياته الافتتاحية مع أي فريق يقوده، حيث خاض 7 مباريات افتتاحية مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها، لم يتمكن خلالهم من تحقيق أي فوز.

وخلال 7 مباريات افتتاحية، خاضها النحاس على رأس القيادة الفنية لأكثر من فريق في الدوري المصري، تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، تمكن لاعبو الفرق التي قادها النحاس من تسجيل هدف واحد فقط في مبارياته الافتتاحية، فيما تلقت شباك الفرق التي يدربها 8 أهداف.

أقرأ أيضًا:

وداع بالدموع.. مصراوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لمارسيل كولر في القاهرة

"كنت أمير ينقصك اعتزال شيكابالا فقط".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو