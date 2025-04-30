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وداع بالدموع.. مصراوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لمارسيل كولر في القاهرة

05:02 م الأربعاء 30 أبريل 2025

مارسيل كولر وسمير عدلي قبل مغادرة السويسري للقاهرة

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كتب-مصراوي:

كشف سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس اللحظات الأخيرة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، في القاهرة.

وقال سمير عدلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحزن ظهر على مارسيل كولر قبل السفر، وأخبرني أنه يحب مصر والأهلي وجماهيره بشدة، ودعني بالدموع".

وأضاف: "كنت موجودا في المطار قبل موعد سفر كولر بساعتين، لتسهيل إجراءات سفره".

وأعلن الأهلي توجيه الشكر إلى مارسيل كولر، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض أول مباراة له بعد رحيل كولر، مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه بتروجيت في الدوري المصري.

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مارسيل كولر النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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