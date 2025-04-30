حفاوة البداية ودموع الوداع.. مارسيل كولر في 963 يومًا مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

في يوم 10 سبتمبر 2022، استقبلت بعض جماهير النادي الأهلي في مطار القاهرة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق، الذي ظهر برفقة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، وأمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة.

وبعد مرور عامين وأربعة أشهر، وبالتحديد في 30 أبريل 2025، غادر السويسري مارسيل كولر القاهرة، بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي، إثر تراجع نتائج الفريق وخروجه من دوري أبطال إفريقيا.

استقبلت جماهير الأهلي مارسيل كولر قبل عامين بحفاوة، إذ ظهر أحد المشجعين يحمل علم النادي خلف المدرب أثناء وصوله. أما اليوم، فقد ودّعهم السويسري بالدموع.

وقال سمير عدلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحزن كان واضحًا على مارسيل كولر قبل السفر. أخبرني أنه يحب مصر والنادي الأهلي وجماهيره بشدة. ودعني بالدموع. كنت متواجدًا في المطار قبل موعد سفر كولر بساعتين لتسهيل إجراءات سفره".

ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي؟

خلال 963 يومًا، ما بين قدوم كولر ورحيله، توج الأهلي بـ11 بطولة، من بينها لقبان لدوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس القارات الثلاث.

قاد مارسيل كولر الأهلي في 160 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفريق خلالها الفوز في 108 مباريات، وخسر 19 لقاء، بينما انتهت 33 مباراة بالتعادل.

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