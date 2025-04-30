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رمضان ومصطفى فتحي يقودان هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود.. وغياب الشيبي

04:04 م الأربعاء 30 أبريل 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في الخامسة في الخامسة مساء اليوم، على استاد المكس في ثالث جولات مرحلة حسم الدوري المصري للممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وبتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

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