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"كنت أمير ينقصك اعتزال شيكابالا فقط".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو

03:37 م الأربعاء 30 أبريل 2025

شيكابالا

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كتب- محمد خيري:
فتح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، النار على أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، الذي يرفض تجديد عقده مع الأبيض، واقترب من الانتقال للنادي الأهلي.

وقال أيمن يونس، في تصريحات إذاعية: "زيزو عاش داخل الزمالك وكأنه أمير، وكان ينتظر اعتزال شيكابالا ليتولى دوره كقائد جديد للفريق، ولم يجد من جماهير الزمالك سوى الحب والدعم، حتى اختلت العلاقة بينه وبين جمهور السوشيال ميديا".

أضاف: "امتد الأمر إلى جماهير الزمالك بشكل عام، وأصبح المشهد كما ترونه الآن، ولكن ما هو الخلل الذي يجعل لاعبًا يُغير ناديه؟ هل سوء معاملة؟ هل حب زائد للذات؟ أم دافع مالي فقط؟".

أكمل: "اسأل نفسك، لو كنت في مكان تحبه مع أصدقاء تحبهم، ثم جاءك عرض من مكان آخر لا تحبه لكن بمقابل مادي أعلى، هل تترك أجمل مرحلة في حياتك فقط من أجل المال؟ الحياة ليست أموالًا فقط، وإنما أن تعمل في مكان تحبه، ومع أشخاص تحبهم".

واختتم تصريحاته: "محمد صلاح نفسه كان أمامه عروض خيالية من السعودية، أرقام أتحداك أن تعرف كيف تكتبها، لكنه رفض، واختار أن يكمل مشواره مع ليفربول لأنه يرى أن مكانه في كتابة تاريخ هذا النادي هو رأس ماله الحقيقي وسر سعادته وإنجازاته".

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شيكابالا اعتزال شيكابالا زيزو
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