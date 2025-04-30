بعد الإقالة.. شوبير يكشف مغادرة مارسيل كولر القاهرة

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي غادر القاهرة اليوم، عقب انتهاء مشواره مع الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي في الأيام الماضية، توجيه الشكر لمارسيل كولر، وإقالته من منصبه، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز من الدور نصف النهائي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كولر غادر القاهرة إلى سويسرا صباح اليوم".

وكان النادي الأهلي حرص على إقامة حفل وداع للمدير الفني السويسري، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، داخل مقر الأحمر، ومعه الجهاز المعاون بالكامل، وتم توجيه الشكر له على ما قدمه من إنجازات مع الأهلي في الفترة الماضية.

وتقرر أن يتولى تدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بشكل مؤقت عماد النحاس ومعه محمد شوقي، ومحمد يوسف مديرا رياضيا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.