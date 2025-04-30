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"للحفاظ على القوام".. قرار من الزمالك بشأن مستقبل مصطفى شلبي

01:44 م الأربعاء 30 أبريل 2025

مصطفى شلبي

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كتب- محمد خيري:
قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك، استقر على تمديد عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي.

وانتقل مصطفى شلبي للزمالك منذ موسمين، قادما من نادي إنبي، ويشارك بشكل مستمر رفقة الأبيض، وهناك بعض التحفظ على الجماهير على مستواه في الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عقد مصطفى شلبي ينتهي مع الزمالك فى موسم 2025/2026، وهناك استقرار على تمديده من أجل استمراره".

وأكمل: "مصطفى شلبي يتقاضى في موسمه الأخير مع الزمالك 13 مليون جنيه حسب العقد المتفق عليه مع النادي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، غدا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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خالد الغندور مصطفى شلبي الزمالك
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