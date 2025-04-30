ماذا يفعل الأهلي في الفترات الانتقالية بين المدربين خلال آخر 10 سنوات؟

كتبت-هند عواد:

يخوض الأهلي أول مباراة تحت قيادة عماد النحاس، خلال الفترة الانتقالية، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر المدرب الفني السابق للفريق، الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.

ماذا يفعل الأهلي خلال الفترات الانتقالية؟

خلال آخر 10 سنوات، قاد الأهلي 5 مدربين فنيين (بخلاف عماد النحاس)، خلال الفترات الانتقالية، إذ أنه بعدما رحل جوزيه بيسيرو عن تدريب الفريق في 18 يناير 2016، تولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، القيادة الفنية بدلا منه لفترة مؤقتة.

زيزو – 7 مباريات

في 18 يناير 2016، تولى زيزو تدريب الأهلي بعد رحيل بيسيرو، واستمر مع الفريق حتى 3 مارس 2016، إذ أنه قاد الفريق في 7 مباريات، بالتحديد في 45 يوما، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 ولم يتعرض لأي هزيمة.

أحمد أيوب – مباراة

تولى أحمد أيوب تدريب الأهلي خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 21 مايو 2018، أي لمدة 5 أيام فقط، وذلك بعد رحيل حسام البدري عن الفريق.

وقاد أحمد أيوب الأهلي في مباراة وحيدة، كانت ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري، وفاز الأحمر فيها بهدفين نظيفين.

محمد يوسف - 6 مباريات

بعد رحيل باتريس كارتيرون عن الأهلي يوم 23 نوفمبر 2018، تولى محمد يوسف تدريب الفريق لفترة مؤقته، من 23 نوفمبر حتى 17 ديسمبر 2018 (لمدة 24 يوما).

وقاد محمد يوسف الأهلي في 6 مباريات، إذ أنه خسر في أول لقاء من المقاولون العرب بهدف نظيف، وفاز في 5 مواجهات تالية.

سامي قمصان – 5 مباريات

مع رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن الأهلي، في 13 يونيو 2022، تولى سامي قمصان تدريب الفريق لفترة مؤقتة، من 11 يونيو حتى 30 يونيو 2022 (لمدة 19 يوما).

وقاد سامي قمصان الأهلي في 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر لقاء وتعادل في ثاني مباراة له ضد الزمالك.

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