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هل يحق لزيزو نقل مكان التحقيقات؟.. خبير لوائح يفجر مفاجأة

12:59 م الأربعاء 30 أبريل 2025

زيزو

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كتب- محمد خيري:
أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن نادي الزمالك هو صاحب الحق الوحيد في تحديد موعد ومكان التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق.

وانقطع زيزو عن تدريبات الزمالك، رافضًا المثول للتحقيق داخل مقر القلعة البيضاء وطلب التحقيق داخل مقر اتحاد الكرة.

وقال بيومي في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "نادي الزمالك من حقه تحديد موعد ومكان التحقيق مع زيزو، لأنه لاعب لديه في الفريق".

وتابع: "اتحاد الكرة لا يملك صلاحية توجيه الزمالك بشأن مكان التحقيق مع زيزو.. وتبريرات زيزو بِشأن التخوف على سلامته مبالغ فيها، من أجل عدم الحضور".

وأختتم تصريحاته: "ربما تكون مفاجأة للاعب ومحاميه، أن زيزو لا يملك حق اختيار مكان التحقيق وعليه الالتزام بقرارات ناديه الزمالك، وعدم حضوره يعد انقطاع ومخالف للوائح".

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