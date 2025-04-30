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8 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي

12:55 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول لاعب الأهلي1
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    علي معلول لاعب الأهلي2
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    علي معلول لاعب الأهلي3
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    مصطفى العش
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    ياسر إبراهيم
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي1
  • عرض 12 صورة
    يحيى عطية الله لاعب الأهلي2
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي1
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي2
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خلال السبت 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ومع اقتراب نهاية الموسم يسعى الأهلي، لحسم ملفات 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، أي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يوجد 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بينهم لاعب يوجد بند في عقده بأحقية الشراء.

8 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم

يعتبر المغربي يحيى عطية الله من ضمن لاعبي الأهلي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، إذ ذكر تقرير مغربي، أن الأهلي استقر على رحيله وعدم تفعيل بند الشراء، بسبب الإصابات المتكررة وعدم جاهزيته البدنية.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

يحيى عطية الله – نهاية العقد 30 يونيو

رامي ربيعة – نهاية العقد 30 يونيو

مصطفى العش – نهاية العقد 14 يوليو

ياسر إبراهيم – نهاية العقد 30 يونيو

عمرو السولية – نهاية العقد 30 يونيو

علي معلول – نهاية العقد 30 يونيو

كريم نيدفيد – نهاية العقد 30 يونيو

حمزة علاء – نهاية العقد 30 يونيو

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