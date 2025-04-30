"صدمة للزمالك ومعاه حق".. شوبير يكشف تطورات "الحرب" المتبادلة مع زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات أزمة نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد زيزو، على خلفية انقطاع اللاعب عن التدريبات، ورفض تجديد عقده مع الأبيض.

قال أحمد شوبير في برنامجه "مع شوبير": "مشكلة زيزو ونادي الزمالك، وهي مشكلة عويصة، الزمالك حوله للتحقيق واللاعب قال لا حققوا معايا في اتحاد الكرة، وطبعا الزمالك قال لا".

أضاف: "هناك حرب بيانات متبادلة بين الزمالك وزيزو، والنادي الأبيض ينتظر حضور اللاعب اليوم من أجل التحقيق معه، هل سوف يتواجد في النادي أم لا؟".

أكمل: "هل فيه أمل في أن تعود العلاقة للهدوء مرة ثانية؟، وللأمانة أي لاعب ينتقل من الزمالك إلى الأهلي تجعل هناك مشكلة، وكمان ده مش أي لاعب ده نجم الفريق، فهناك صدمة".

واختتم تصريحاته: "كل طرف شايف أنه معاه الحق، الزمالك طالب اللاعب بالانتظام في التدريبات وهو حق الزمالك، واللاعب عاوز ياخد فلوسه وخايف يروح، هنشوف أيه اللي هيتم في الساعات المقبلة".