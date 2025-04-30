مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

سيراليون - شباب

- -
21:00

مصر - شباب

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

إنتر ميلان

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"صدمة للزمالك ومعاه حق".. شوبير يكشف تطورات "الحرب" المتبادلة مع زيزو

12:49 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 6 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 6 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 6 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 6 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات أزمة نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد زيزو، على خلفية انقطاع اللاعب عن التدريبات، ورفض تجديد عقده مع الأبيض.

قال أحمد شوبير في برنامجه "مع شوبير": "مشكلة زيزو ونادي الزمالك، وهي مشكلة عويصة، الزمالك حوله للتحقيق واللاعب قال لا حققوا معايا في اتحاد الكرة، وطبعا الزمالك قال لا".

أضاف: "هناك حرب بيانات متبادلة بين الزمالك وزيزو، والنادي الأبيض ينتظر حضور اللاعب اليوم من أجل التحقيق معه، هل سوف يتواجد في النادي أم لا؟".

أكمل: "هل فيه أمل في أن تعود العلاقة للهدوء مرة ثانية؟، وللأمانة أي لاعب ينتقل من الزمالك إلى الأهلي تجعل هناك مشكلة، وكمان ده مش أي لاعب ده نجم الفريق، فهناك صدمة".

واختتم تصريحاته: "كل طرف شايف أنه معاه الحق، الزمالك طالب اللاعب بالانتظام في التدريبات وهو حق الزمالك، واللاعب عاوز ياخد فلوسه وخايف يروح، هنشوف أيه اللي هيتم في الساعات المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لا تخرج إلا للضرورة.. 7 نصائح مهمة عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية
عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)