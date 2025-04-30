للابتعاد بالصدارة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في الخامسة عصر اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

ويسعى فريق بيراميدز، للابتعاد بالصدارة، الذي يحتلها برصيد 44 نقطة، والاستمرار في الانتصارات، من أجل الاقتراب من التتويج بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنقل مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في الخامسة عصرا، على قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، ويتفوق على أقرب منافسيه الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط، ويليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.