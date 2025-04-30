"بعد موسمين ونصف".. استقالة جديدة في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

تقدم عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، باستقالته بشكل رسمي، من منصبه، لرفع الحرج عن ناديه، بعد الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وكتب "بسيوني" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الشكر والتقدير والاحترام لمجلس طلائع الجيش علي قبول استقالتي عن فترة استمرت موسمين ونصف مع دعواتي بدوام النجاح والتوفيق لنادي الطلائع".

وأكمل: "كل الشكر والتقدير والاحترام للجميع.. جهاز فني وإداري وطبي ومسئولي المهمات وجميع اللاعبين".

وخسر طلائع الجيش في المباراة الماضية من الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، وتأزم موقفه في جدول الدوري، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة.