"هددوني وخوفوني وأثاروا الفتنة ضدي".. تحرك عاجل من زيزو ضد نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

تقدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بشكوى رسمية ضد النادي الأبيض، بسبب ما يتعرض له من تهديد على حد وصفه، وخوفه من الذهاب للنادي من أجل استكمال تعاقده.

وجاءت نص الشكوى من جانب المحامي الخاص به: "الشاكي لاعب كرة قدم محترف، ومتعاقد مع نادي الزمالك، وتنتهي مدة تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2024-2025 طبقاً لتوثيق عقد اللاعب بالنظام الإلكتروني بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أنه بتاريخ 23/4/2025 فوجئ اللاعب بقيام إدارة نادي الزمالك بنشر صورة ضوئية لعقد اللاعب زيزو عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح: “قام السادة مجلس نادي الزمالك بنشر صورة ضوئية من عقد اللاعب زيزو، ومسؤولية نشر صورة اللاعب تقع على عاتق النادي لما له من السيطرة على الصفحة الرسمية، والقيام بإعداد المحتوى والنشر، والمفترض عليها الحفاظ على سرية العقود وعدم تداولها”.

وأكمل: “والدليل القاطع أن صورة عقد اللاعب تم تسريبها من مسؤولي النادي، أنه لم يتم إعداد صورة العقد بكافة الصفحات إلا بواسطة مسؤولي النادي، وهو ما يعد مخالفة صريحة وصارخة للوائح والقوانين، مما تسبب في ضرر بالغ للاعب سواء على الصعيد الفني أو الاجتماعي أو الشخصي”.

واختتم تصريحاته: “ولما كان ما تم نشره عبر صفحة النادي الرسمي يعتبر مخالفة جسيمة في حق اللاعب والإضرار به، لذا ألتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، لرفع الضرر الواقع على اللاعب، حفاظاً على مستقبله، وردعاً لأي محاولة مستقبلية من النادي أو الجماهير ضد اللاعب وزعزعة أمنه أو تهديده أو تخويفه لأهداف النادي أو الزمالك”.