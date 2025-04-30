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عودة علي معلول.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

11:06 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
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    محمد هاني لاعب الأهلي
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    طاهر محمد طاهر
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    لاعبو الأهلي من مباراة صن داونز
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    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي
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    طاهر محمد طاهر.
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    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.
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كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أول مباراة له بعد رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتولي عماد النحاس مهامه بشكل مؤقت.

ويواجه الأهلي نظيره بتروجيت، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدفع عماد النحاس بالتونسي علي معلول، في مركز الظهير الأيسر، بعد غيابه عن صفوف الفريق الأول منذ إصابته في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: أحمد رضا - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: بن شرقي - جراديشار- حسين الشحات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

تنقل مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي بتروجيت في المركز الخامس، برصيد 25 نقطة.

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لاعبو الأهلي تشكيل الأهلي بتروجيت
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