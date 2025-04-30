موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على بتروجيت، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري.

وتعد هذه المباراة الأولى للأهلي بقيادة مدربه الجديد عماد النحاس (المؤقت)، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

تنقل مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي بتروجيت في المركز الخامس، برصيد 25 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - أشرف داري

الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار

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