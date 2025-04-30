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هل يفوت الزمالك الفرصة على الأهلي لتسجيل زيزو بكأس العالم؟.. مصدر يكشف مفاجأة

12:26 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 15 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 15 صورة
    زيزو
  • عرض 15 صورة
    زيزو
  • عرض 15 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب-أحمد عبدالباسط

كشف مصدر مطلع، مستجدات بشأن أزمة الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

ويرحل زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء تعاقده، على أن ينتقل إلى الأهلي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك أرسل موافقة على خوض مواجهة كأس مصر ضد بيراميدز يوم 5 يونيو، ولكن أحد أعضاء مجلس الزمالك تواصل مع مسؤول مهم باتحاد الكرة، من أجل ترحيل اللقاء ليوم 11 يونيو وسيتم التنسيق مع بيراميدز".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين قبل وخلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، إذ سيتم فتح التسجيل في الأول من يونيو حتى 10 يونيو، وبسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين في 30 يونيو، سيتاح للفرق المشاركة استبدال اللاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة بين 27 يونيو و3 يوليو.

وأضاف المصدر: "إذا تم هذا السيناريو فمعناه تفويت الفرصة على الأهلي من تسجيل زيزو في المونديال، وأيضا بيراميدز سيتمكن من استعادة ثلاثي الفريق محمد الشيبي وفيستون مايلي ويلاتي توريه، الذين سيكونون مع منتخبات بلادهم يوم 5 يونيو.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو، إلا أن الأخير اعترض لمشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 24 مايو و 1 يونيو.

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