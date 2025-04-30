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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

12:18 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الأهلي وبتروجيت

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجيت المقرر لها اليوم الخميس.

واختار الاتحاد المصري الحكم محمد معروف لقيادة لقاء الأهلي والفريق البترولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي

حكم ساحة: محمد معروف

مساعد أول: محمد مجدي سليمان

مساعد ثاني: عمر فتحي

حكم رابع: حسني سلطان

حكم تقنية الفيديو "Var": محمد الشناوي

حكم مساعد تقنية فيديو: شهاب راشد

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