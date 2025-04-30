مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه أيضا النادي الأهلي نظيره بتروجيت في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

حرس الحدود ضد بيراميدز - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

النصر ضد كاواساكي فرونتالي - 7:30 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

أسوان ضد المنصورة - 4:30 مساء

بترول أسيوط ضد أبوقير للأسمدة - 4:30 مساء

ديروط ضد راية الرياضي - 4:30 مساء

بلدية المحلة ضد لافيينا - 4:30 مساء

القناة ضد بروسكي - 4:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد السكة الحديد - 7:00 مساء