هل تأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر يصب لصالح الزمالك؟

قال مصدر إن اتحاد الكرة يتجه لتأجيل موعد إقامة نهائي بطولة كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز في ظل ارتباط الأخير بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

نادي بيراميدز كان قد تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الإياب بثلاثية مقابل هدفين بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

بيراميدز من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره صن داونز مساء يوم السبت الموافق 24 مايو فيما تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل.

يتزامن ذلك بارتباط فريق بيراميدز بمواجهات متعاقبة بالمنافسات التي يشارك بها ؛ إذ من المقرر أن يلتقي بتروجت مساء يوم 17 مايو ضمن مجموعة التتويج بالدوري ثم يلتقي يوم 20 من الشهر ذاته بنظيره الزمالك في نهائي الكأس قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن دوانز.

على الجانب الآخر يتربط الزمالك بمباراة أمام بيراميدز في الدوري يوم 13 مايو بالدوري قبل أن يلتقي بيراميدز مرة ثانية يوم 20 من الشهر ذاته في نهائي كأس مصر ثم يلتقي بتروجت يوم 24 من مايو ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري أيضًا.

ولا يمانع الزمالك، بحسب تصريحات المصدر ذاته لمصراوي في وقت سابق، من تأجيل مباراته أمام بيراميدز على أن تقام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو.

وهنا حال إلغاء مباراة نهائي الكأس سيظل الزمالك 11 يومًا بدون مباريات بين مباراة بيراميدز الأولى في الدوري والثانية أمام بتروجت مما قد يؤثر على اللياقة البدنية والحضور الفني للاعبين خلال المسابقة التي يتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بأمالهم بها.

ويحتل فريق الزمالك قبل ست جولات من نهاية الموسم المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي لم يُحسم بصورة نهائية أمر خصم النقاط الثلاثة منه، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 44 نقطة.

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