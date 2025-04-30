قرار سار من حسين لبيب لجماهير الزمالك قبل مواجهة المصري

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على مساعدة الجماهير البيضاء، من أجل حضور مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، غدا الجمعة في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر فريق بيراميدز برصيد 44 نقطة، وبعده الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، في انتظار قرار لجنة الاستئناف بخصم ثلاث نقاط في نهاية الدوري لانسحابه من مباراة القمة.

قرار سار من حسين لبيب لجماهير الزمالك

وفي المقابل، قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، توفير حافلات بشكل مجاني، لنقل الجماهير البيضاء يوم الخميس، من مقر النادي إلى برج العرب لسهيل الحضور.

ويعلم مجلس الإدارة على صعوبة المباراة ومدى أهميتها، في المنافسة على لقب الدوري أو الحصول على المركز الثاني، لذلك يتم التدعيم والمؤازرة ومساعدة الجماهير في الحضور لتشجيع الفريق.