هل يطلب إيقافه بشكل رسمي؟.. ماذا يفعل الزمالك في الخطوة القادمة ضد زيزو؟

يواصل نادي الزمالك إجراءاته التصعيدية ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، في ظل انقطاعه عن التدريبات ورفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأرسل نادي الزمالك، إنذارين إلى أحمد سيد زيزو، من أجل الحضور إلى النادي، للتحقيق معه فيما فعله في الفترة الماضية، من تصريحات إعلامية وعدم حضوره التدريبات، ولكن اللاعب رفض الحضور.

محامي زيزو أخبر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه لابد من تأمين اللاعب أولا، قبل المطالبة بحضوره، خاصة وأنه يخشى من غضب الجماهير، بعدما تعرض للسباب في مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يرد على إنذار زيزو

وفي المقابل أصدر نادي الزمالك بيانا للرد على إنذار زيزو، مؤكدا أن كل ما ورد بإنذار اللاعب غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.

وأضاف: "انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالاً جسيماً بعقده، ويُلحق أضراراً فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات".

وأكمل: "كل ما أورده اللاعب بخصوص استحقاقه للمبالغ الواردة في إنذاره لا أساس له من الصحة، وما ذكره بشأن الفقرة رقم "8" من البند السادس على أنه "بونص مستحق" غير صحيح؛ ففضلًا عن أن هذه العبارة لم ترد مطلقًا في العقد، ودسُت في الإنذار على خلاف ما هو ثابت بالعقد، فإن المبالغ المذكورة في هذا البند تُعد صافي ما يستحقه اللاعب عن المواسم الثلاثة، كمقابل التعاقد الوارد في البند الثاني من العقد، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة التي يتحملها اللاعب، وفقاً لما نص عليه البند الرابع، الفقرة "6"، من عقده مع النادي، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما اتفق عليه الطرفان صراحة وكتابة".

ماذا يفعل الزمالك في الخطوة القادمة؟

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الخطوة القادمة لنادي الزمالك ضد زيزو هي إرسال إنذارا أخيرا للاعب من أجل الحضور للتحقيق معه في نادي الزمالك، بموعد جديد.

حال حضور اللاعب سيتم التصعيد بشكل رسمي إلى اتحاد الكرة، والمطالبة بإيقافه عن خوض المباريات لفترة لا تقل عن 6 أشهر بسبب مخالفة بنود التعاقد وانقطاعه عن التدريبات وتضرر النادي من ذلك بخسارة بطولات.