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0 0
22:00

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كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

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1 2
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1 0
21:00

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خسارة مصر.. نتائج مباريات اليوم الخميس 3 أبريل

11:04 م الخميس 03 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات اليوم ختام مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب عدد من اللقاءات في كأس أمم أفريقيا للناشئين.

وخسر منتخب مصر من نظيره بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في بطولة أفريقيا تحت 17 عاما، بينما فاز تشيلسي على منافسه توتنهام هوتسبر بهدف دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبر - (1-0)

نتائج مباريات كأس أفريقيا للناشئين

مصر ضد بوركينات فاسو - (1-2)

الكاميرون ضد جنوب إفريقيا - (0-0)

أوغندا ضد تنزانيا - (3-0)

زامبيا ضد المغرب - (0-0).. جارية الآن

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

طنطا ضد الداخلية - (4-1)

بروكسي ضد منتخب السويس - (2-1)

السكة الحديد ضد كهرباء الإسماعيلية - (1-2)

نتائج مباريات كأس آسيا للناشئين

أوزبكستان ضد تايلاند - (4-1)

السعودية ضد الصين - (2-1)

نتائج مباريات دوري يلو السعودي

نيوم ضد الطائي - (3-1)

النجمة ضد الجبيل - (1-0)

البكيرية ضد الباطن - (2-0)

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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي نتائج مباريات اليوم منتخب مصر كأس أمم أفريقيا للناشئين الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد توتنهام
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