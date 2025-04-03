الزمالك وبيراميدز يتفقان على التظلم ضد قرارات الرابطة بشأن انسحاب الأهلي

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية اتفاق الزمالك وبيراميدز على التظلم ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

استئناف الزمالك على قرارت الرابطة ضد الأهلي

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة، حسين لبيب، التقدم بطعن إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي.

وجاءت تلك العقوبات بشأن انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي، بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

بيراميدز يتظلم على عقوبات الرابطة ضد الأهلي

بعد دقائق من إعلان الزمالك الاستئناف، أصدر بيراميدز بيانا رسميا بتظلم فيه أيضًا على عقوبات الرابطة ضد الأهلي إلى اتحاد الكرة المصري.

وطالب بيراميدز فيه بيانه بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم 30 مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

وأكد بيراميدز أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 مارس 2025 والذي ذُكر فيه عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

يُذكر أن الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130 بسبب عدم الاستجابة لمطالبه، حيث طالب المارد الأحمر بتعيين طاقم تحكيم أجنبي وهو ما لم يحدث.