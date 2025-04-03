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لمواجهة الهلال.. الأهلي يستقر على رئيس البعثة المتجهة إلى موريتانيا

05:26 م الخميس 03 أبريل 2025

بعثة الأهلي في مطار القاهرة

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كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى موريتانيا يوم السبت المقبل لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان للدير الرياضي، ومحمد شوقي نائب للمدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب المساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج، التي تعزز فرص الفريق في التأهل للدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وفاز المارد الأحمر على نظيره الهلال السوداني بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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