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بيان عاجل.. بيراميدز يتحرك بشكل رسمي ضد قرار انسحاب الأهلي

05:00 م الخميس 03 أبريل 2025
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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كتب- محمد خيري:

تقدم نادي بيراميدز بتظلم إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء 2 أبريل، مطالبا فيه بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم 30 مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

وأرسلت الإدارة القانونية مذكرة تتضمن كل ما يتعلق بالأحداث والوقائع والبنود القانونية التي يستند عليها بيراميدز في طلبه، وما حدث في العام الماضي من عقوبات على نادي الزمالك في واقعة مماثلة.

وأكد النادي أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ والذي انتهى فيه الى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

وطالب النادي بإلزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات وأخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.

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