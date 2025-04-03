بعد بيراميدز.. تحرك عاجل من الزمالك ضد تعديل قرارات انسحاب الأهلي

كتب- محمد خيري:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي الزمالك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره .

ويتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفه الراسخ والصريح الرافض للالتفاف على قرارات إدارة المسابقات بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة وذلك حفاظاً على تطبيق العدالة والشفافية وعدم مجاملة طرف على حساب الآخر مهما كانت المبررات.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز، اتخذ نفس الخطوة خلال الساعات الماضية، وقدم استئناف على قرارات رابطة الأندية في لجنة التظلمات.