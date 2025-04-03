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"أفضل من قرار انسحاب الأهلي".. عبدالله السعيد يثير الجدل عبر ستوري

02:37 م الخميس 03 أبريل 2025

عبدالله السعيد

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كتب- محمد خيري:

أثار عبدالله السعيد، نجم الزمالك السابق، الجدل خلال الساعات الماضية، بمنشور عبر صفحته الشخصية.

ونشر "السعيد"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تصريحات هيثم فاروق نجم الزمالك السابق.

وقال هيثم فاروق في تصريحاته: "انسحاب الأهلي أمام الزمالك، أفضل قرار لصالح الزمالك بعد التعاقد مع عبدالله السعيد".

جدير بالذكر، أن الزمالك تعاقد بشكل رسمي مع عبدالله السعيد، في الموسم الماضي لمدة موسمين، قادما من نادي بيراميدز، ويقدم مستوى مميز مع الأبيض منذ الانضمام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادل مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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