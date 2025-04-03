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في رحلة 12 ساعة.. موعد عودة الزمالك من جنوب أفريقيا

12:23 م الخميس 03 أبريل 2025
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  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (2)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (24)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (21)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (22)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (19)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (20)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (16)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (17)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (15)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (12)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (18)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (13)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (3)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (14)
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (10)
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (11)
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كتب- محمد خيري:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأبيض إلى مطار القاهرة فجر غداً الجمعة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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