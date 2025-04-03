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رسميا.. رابطة الأندية ترفض طلب نادي الزمالك

12:12 م الخميس 03 أبريل 2025
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    مران فريق الزمالك
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    فريق الزمالك من التدريبات
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    فريق الزمالك
  • عرض 12 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عمرو السيسي مع الفريق أثناء فترته مع الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عمرو السيسي مع الفريق أثناء فترته مع الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران فريق الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

رفضت رابطة الأندية المصرية، طلب نادي الزمالك بتأجيل مواجهة مودرن سبورت، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت، يوم الأحد المقبل في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ويعمل نادي الزمالك على تأجيل المباراة، في ظل ضغوط المباريات التي يعاني منها حاليا، بعدما لعب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي أمس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب الأخير، وخوض مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل.

وعلم موقع "مصراوي"، من مصدر مطلع، أن رابطة الأندية رفضت طلب الزمالك بتأجيل المباراة، بسبب ضيق الوقت في الفترة الحالية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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