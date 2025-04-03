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قرار من كولر قبل مواجهة العودة أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

11:55 ص الخميس 03 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    كولر
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    مارسيل كولر (1)
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    كولر ومدرب الهلال
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    إمام عاشور مع كولر
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    كولر والمترجم
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    مترجم السويسري مارسيل كولر
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
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    غضب كولر (4)
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كتب- محمد خيري:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة العودة أمام الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في موريتانيا، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر، مرانه أمس الأربعاء في اليوم التالي لمباراة الذهاب، وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة العودة.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، والتي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي أول أمس الأربعاء.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى موريتانيا يوم السبت المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك بعد حصول اللاعبين على جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر.

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