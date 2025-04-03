"تقدم منتخب مصر".. فيفا يعلن التصنيف الشهري والأرجنتين في الصدارة

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، عن شهر مارس الماضي.

وشهد التصنيف تقدم منتخب مصر إلى المركز 32 عالميًا بعد أن كان يحتل المركز 33 في التصنيف السابق.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث خلف منتخبي المغرب (المركز 12 عالميًا) والسنغال (المركز 18 عالميًا)، وجاء منتخب الجزائر في المركز الرابع أفريقيًا (36 عالميًا)، بينما حلت نيجيريا خامسًا (43 عالميًا).

على المستوى العالمي، واصلت الأرجنتين احتلال الصدارة، متفوقة على إسبانيا التي جاءت في المركز الثاني، بينما فرنسا هبطت إلى المركز الثالث.

يأتي هذا التقدم في التصنيف العالمي في وقت يستعد فيه المنتخب المصري لاستحقاقات مهمة، أبرزها تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.