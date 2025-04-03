محيي أراجوز: "هاخد فلوس مصر كلها لو كنت لاعب حاليا.. والخطيب مش هيتعوض"

كتب - محمد القرش:

كان رئيس النادي الأهلي الحالي، محمود الخطيب، واحدا من أساطير الكرة الشراب في تاريخ مصر، بشهادة محيي أراجوز أسطورة اللعبة.

وروى محيي أراجوز ذكرياته مع الكرة الشراب ومحمود الخطيب، وتحدث حول المبلغ الذي يتقاضاه حال كان لاعب في ظل المرتبات الحالية في الدوري المصري.

وقال الأراجوز في تصريحات خاصة "لمصراوي": "محمود الخطيب كان من أفضل لاعبى الكرة الشراب في مصر، وسعيد الحافي ورجب وفاروق حبيب وجراند".

وأضاف: "الخطيب قال في أوتوجراف قبل كدا "اللي ما شفش محيي أراجوز، متفرجش على كرة في مصر"، الحمد لله الواحد تاريخه مش قليل".

وأكد: "لو مصر كل يوم هتجيب لاعب كرة مش هتجيب زي محمود الخطيب".

وأوضح: "أنا من مدبح مصر، بعد كدا روحت القلعة ولعب لاتحاد القلعة وبقى أحسن فريق في مصر كلها بالنسبة للكرة الشراب".

واختتم: "أنا لو كنت لاعب كرة في ظل المرتبات الحالية هاخد فلوس مصر كلها".

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