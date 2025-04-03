خطوة على الهداف التاريخي.. إبراهيم عادل يواصل تألقه مع بيراميدز

كتبت-هند عواد:

يواصل الجناح الواعد إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، تألقه رفقة الفريق السماوي، بالوصول إلى المساهمة رقم 12 خلال آخر 10 مباريات.

وسجل إبراهيم عادل هدفين وصنع آخر، خلال فوز بيراميدز على الجيش الملكي المغربي، مساء أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل عادل صاحب الـ23 عاما، إلى هدفه رقم 45 مع بيراميدز، منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2019 وحتى الآن، ليأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق.

وبات إبراهيم عادل قريبا من كسر رقم عبدالله السعيد، ليصبح الهداف التاريخي لنادي بيراميدز عبر التاريخ، إذ يأتي السعيد في المركز الأول برصيد 47 هدفا، وفي المركز الثالث عادل بـ45 هدفا.

وخاض إبراهيم عاجل 161 مباراة رفقة بيراميدز، ساهم خلالها بـ68 هدفا، سجل 45 وصنع 23، ومع منتخب مصر الأول، لعب 14 مباراة وسجل هدفين في تصفيات كأس العالم.

اقرأ أيضًا:

طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هل يكون نهائي مصري؟

سيطرة مغربية.. 12 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي