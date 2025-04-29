قمتان وإعادة للأهلي.. أشهر المباريات التي أقيمت في الأمطار

كتبت-هند عواد:

تشهد البلاد موجة طقس غير مستقرة، غدا الأربعاء 30 أبريل، مع عاصفة ترابية ناتجة عن منخفض جوي خماسيني، وفرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وتستأنف الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز، غدا الأربعاء، وتشهد مباراتين للأهلي وبيراميدز، إذ يواجه الأول بتروجيت، ويحل الثاني ضيفا على حرس الحدود.

القمة 117 تحت الأمطار

يوم 30 مارس 2019، استضاف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة القمة رقم 117 بين الأهلي والزمالك، إلا أن الأمطار العزيرة وقتها غمرت الملعب وأثرت على أداء الثنائي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وكان الزمالك متصدرا للدوري المصري برصيد 54 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

قمة أخرى تحت الأمطار

في العام التالي، وبالتحديد يوم 24 فبراير 2020، أقيمت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، إلا أن العاصمة شهدت هطول أمطار غزيرة قبل انطلاق اللقاء.

ودخلت مياه الأمطار الكثيفة إلى ممرات غرف خلع الملابس و"التراك" الخاص بالملعب، إلا أن أرضية الملعب لم تتأثر، وفقا لأون سبورت.

مراسل ONSPORT: أمطار غزيزة داخل ستاد القاهرة الدولي.. وبعض لاعبي الزمالك أكدوا عدم لعب مباراة القمة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/T1pg40pbR8 — ON Sport (@ONTimeSports) February 24, 2020

تأجيل مباراة الأهلي بعد 76 دقيقة

في دوري أبطال أفريقيا 2013، وبالتحديد في ذهاب نصف النهائي، التقى الأهلي نظيره القطن الكاميروني، وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة 76، عندما تفاجئ اللاعبون بهطول أمطار شديدة استمرت لقرابة 15 دقيقة.

وكان قرار الحكم إلغاء المباراة التي لم تشهد أي أهداف، وتمت إعادتها في اليوم التالي، وتعادل الأهلي إيجابيا 1-1، وصعد بعدها إلى النهائي وتوج باللقب على حساب أورلاندو.