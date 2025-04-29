أحمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته بحضور نجوم الرياضة (صور)

كتب - محمد القرش:

عُقد قران ابنة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، اليوم الثلاثاء بحضور نجوم كرة القدم.

وشهد الحفل حضور عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد حسن الشهير بـ "الصقر" لاعب المارد الأحمر والزمالك السابق.

وكان سليمان ترشح كعضو فوق السن في مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي والذي يتكون من، حسين لبيب رئيس، وهشام نصر نائب، وحسام المندوه أمين الصندوق.

و6 أعضاء فوق السن (أحمد سليمان - هانى برزى - حسين السيد عمرو أدهم - محمد طارق - هانى شكرى)، و3 تحت السن (نيرة الأحمر - أحمد خالد حسانين - رامى نصوحي).