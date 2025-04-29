هل تؤجل مباراة بيراميدز بسبب رياح الخماسين غدًا؟

كتب-مصراوي:

كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية، موقف مباراة بيراميدز وحرس الحدود، مساء غدا الأربعاء، بالتزامن مع تقلب حالة الطقس وهبوب رياح الخماسين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رابطة الأندية في تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد ولم يتم تأجيل أي مباراة بسبب العاصفة غدا حتى الآن".

وأضاف المصدر: "مباراة بيراميدز وحرس الحدود لا يوجد بها أي مشاكل".

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود، في الخامسة مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تقلب حالة الطقس، غدا الأربعاء، بتأثر البلاد بمنخفض خماسيني ونشاط الرياح المُحملة بالرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مع فرص سقوط الأمطار.

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