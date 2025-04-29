شوبير: الطقس قد يؤجل مباراة الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

قال الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي الأهلي، إن من الطبيعي أن تتأثر المباراة بالأحوال الجوية والعاصفة.

وأكد: "إذا كانت العاصفة خفيفة، فستُقام المباراة في موعدها الطبيعي، أو قد يتم تأجيلها لمدة ساعة. أما إذا كانت العاصفة شديدة، فستُؤجَّل المباراة."

وأوضح: "ليس لدي علم، في حال تأجيل المباراة، متى ستُقام" وأضاف، العاصفة بدأت بالفعل تؤثر في بعض محافظات جمهورية مصر العربية، وبسببها أعلنت وزارة التربية والتعليم، وكذلك الأزهر، غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية.

واختتم قائلًا: "لم يتأثر أحد بهذه العاصفة حتى الآن، لكنها أثرت على سير العمل في بعض المحافظات، بما في ذلك بعض المصانع."