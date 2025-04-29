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الأهلي يقدم العزاء لأسامة عرابي في وفاة والدته

10:21 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

أسامة عرابي

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كتب - محمد القرش:

تقدم النادي الأهلي، بالعزاء للاعبه السابق أسامة عرابي في وفاة والدته اليوم الثلاثاء، إذ تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الأربعاء.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن أمين عرابي مدير أكاديمية الأهلي بفرع الشيخ زايد في وفاة والدتهما".

واختتم: "داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولعب أسامة عرابي للنادي الأهلي خلال الفترة من موسم 1982/83 حتى الاعتزال في عام 1999.

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