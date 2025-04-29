بسبب رياح الخماسين.. مصراوي يكشف مصير مباراتي الأهلي وبيراميدز

كتب-مصراوي:

كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية، مصير مباريات الدوري المصري المقرر لها غدا الأربعاء، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رابطة الأندية في تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد ولم يتم تأجيل أي مباراة بسبب العاصفة غدا حتى الآن، مباراة بيراميدز وحرس الحدود لا يوجد بها أي مشاكل".

وأضاف: "أما مباراة الأهلي لأنها في القاهرة سيكون هناك في مع الهيئة لتحديد موقف إقامتها من عدمه".

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود، في الخامسة مساء غدا الأربعاء، فيما تقام مباراة الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تقلب حالة الطقس، غدا الأربعاء، بتأثر البلاد بمنخفض خماسيني ونشاط الرياح المُحملة بالرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مع فرص سقوط الأمطار.

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