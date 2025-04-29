مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

إنبي

1 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 3
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بسبب رياح الخماسين.. مصراوي يكشف مصير مباراتي الأهلي وبيراميدز

10:14 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (1)
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (7)
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (5)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وصن داونز (8)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وصن داونز (5)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وصن داونز (4)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وصن داونز (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية، مصير مباريات الدوري المصري المقرر لها غدا الأربعاء، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "رابطة الأندية في تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد ولم يتم تأجيل أي مباراة بسبب العاصفة غدا حتى الآن، مباراة بيراميدز وحرس الحدود لا يوجد بها أي مشاكل".

وأضاف: "أما مباراة الأهلي لأنها في القاهرة سيكون هناك في مع الهيئة لتحديد موقف إقامتها من عدمه".

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود، في الخامسة مساء غدا الأربعاء، فيما تقام مباراة الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تقلب حالة الطقس، غدا الأربعاء، بتأثر البلاد بمنخفض خماسيني ونشاط الرياح المُحملة بالرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مع فرص سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

على طريقة زيزو.. ليفربول يضع ريال مدريد في ورطة بسبب أرنولد

"يعمل بمنتخب البرازيل".. من هو مدرب الحراس الكويتي علي الخضر الذي تعاقد معه الزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة الأندية المصرية الدوري المصري هيئة الأرصاد الجوية بيراميدز الأهلي رياح الخماسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يقدم العزاء لأسامة عرابي في وفاة والدته

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)