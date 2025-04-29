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هل تؤجل المباراة؟.. مصدر يكشف موقف لقاء الأهلي وبتروجيت من رياح الخماسين

09:47 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    إحماء حمزة علاء
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كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر موقف مباراة النادي الأهلي وبتروجيت من رياح الخماسين، المقرر له غدا الأربعاء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن رابطة الأندية المصرية تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل معرفة موقف مباراة الأهلي وبتروجيت.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - أشرف داري.

الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.

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