بعد 346 يومًا.. علي معلول يظهر لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

عاد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة الأحمر لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري غدا الأربعاء.

ويعود علي معلول إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة منذ يوم 18 مايو 2024، عندما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، بنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

وخلال 11 شهرا (346 يوما)، منذ إصابة علي معلول، خاض اللاعب مباراتين رفقة فريق الشباب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وظهر معلول للمرة الأولى مع الأهلي منذ إصابته، يوم 24 مارس 2025، عندما واجه طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر، اللقاء الذي انتهى بهزيمة الأحمر بنتيجة 3-1، وكانت هذه المباراة بقيادة سامي قمصان.

وتكرر الأمر، عصر الخميس 17 أبريل 2024، عندما خسر الأهلي من فاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1، وشارك علي معلول في اللقاء بقيادة سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005، وصنع هدف الأحمر الوحيد.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - أشرف داري

الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار

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