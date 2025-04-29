الزمالك يرفض طلب اتحاد الكرة بشأن زيزو

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا جديدا بشأن أزمة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقا لبيان الزمالك، أرسل النادي خطابا رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه رفضه لإجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

وشدد الزمالك، على أنه يتمسك بالتحقيق مع زيزو في مقر النادي وفقاً للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها غداً الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجاري.

وأضاف بيان الزمالك: "يأتي ذلك الخطاب رداً على الخطاب الذي تلقاه النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل قاطع".

واختتم: "خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات".

زيزو ينقطع عن تدريبات الزمالك

يغيب أحمد سيد زيزو عن تدريبات الزمالك، منذ الثلاثاء 8 أبريل الحالي، بعد تأكيد توقيعه للغريم التقليدي الأهلي، تمهيدا للانضمام إليه مع نهاية الموسم الحالي بانتهاء عقده مع الأبيض، إضافة إلى حصوله على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر في الأهلي في كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

على طريقة زيزو.. ليفربول يضع ريال مدريد في ورطة بسبب أرنولد

"يعمل بمنتخب البرازيل".. من هو مدرب الحراس الكويتي علي الخضر الذي تعاقد معه الزمالك؟