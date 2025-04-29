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والد عادل بولبينة يتحدث لمصراوي عن مفاوضات الزمالك ومستقبل نجله

07:25 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب الجزائري عادل بولبينة، عن آخر مستجدات مستقبل نجله الناشط في فريق بارادو، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك.

وكان عادل بولبينة قريبًا من ارتداء قميص الزمالك في الميركاتو الشتوي الأخير بعدما أكد حسان زاتشي رئيس النادي الجزائري بوجود عرض رسمي ولكن فشلت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

في هذا السياق تحدث والد عادل بولبينة في تصريحات خاصة لمصراوي عن مستقبل نجله وقال: "في الوقت الجاري هناك مفاوضات من أكثر من جهة، والأيام القادمة سوف تحمل جديد بخصوص مستقبله".

وعن مفاوضات الزمالك قال: "في الحقيقة الوضع كما هو عليه ولا أعرف هل انسحب الزمالك من المفاوضات أم لا، ولكن هناك مفاوضات من أندية أوروبية ولكن لم تصل عروض رسمية أيضا".

وبالحديث عن رغبته قال:"بالطبع أتمني أن يحترف نجلي في أوروبا، وذلك بسبب الإمكانيات وفارق المستوى العالي المنافسة".

واختتم تصريحاته:" أنا مشجع لنادي الزمالك منذ التسعينات، وسبب حبي للفريق الأبيض هو طريقة اللعب الجميلة والممتعة التي يتميز بها، وهو نفس الأسلوب الذي علمته لنجلي في صغره".

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اللاعب الجزائري عادل بولبينة والد عادل بولبينة مفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة فريق بارادو
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