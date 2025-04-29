حسين لبيب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء المصري

كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وقال الزمالك في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة قرر توفير 20 حافلة للجماهير، لحضور مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار البيان إلى أن حسام المندوه أمين الصندوق، وفر الحافلات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري، في خطوة لمساعدة الجماهير الراغبة في حضور اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في المباراة.

موعد مباراة الزمالك والمصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الفاصلة بالدوري المصري الممتاز.

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